День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 04:59

Мотоциклист в Чувашии сбил и бросил на дороге 7-летнего ребенка

МВД: в Чувашии задержан 11-классник, сбивший на питбайке 7-летнего ребенка

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В поселке Кугеси Чебоксарского округа Чувашской Республики водитель питбайка наехал на семилетнего ребенка и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального МВД. Мальчика доставили в больницу с жалобами на боль в руке.

Серьезных травм у него не было. Инцидент произошел 25 ноября около 16:15 во дворе дома по улице Советской поселка. Сбежавшего с места аварии мотоциклиста объявили в розыск.

Через несколько часов выяснилось, что водителем оказался 11-классник, живущий в этом же поселке. У подростка не было водительского удостоверения. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей старшеклассника. Проверка по факту наезда на ребенка продолжается.

Ранее в Сарапуле столкнулись сразу три легковых автомобиля, в результате чего скончалась 19-летняя девушка и пострадали двое несовершеннолетних. Водитель автомобиля Nissan Almera, поворачивая с главной дороги на второстепенную, не заметил идущую навстречу «Ладу». От удара иномарку отбросило на припаркованный неподалеку автомобиль Geely Atlas. Мальчики 10 и 12 лет были доставлены в больницу.

Чувашия
МВД
дети
наезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Баланс»: Хилькевич раскрыла свой секрет успешной многодетной мамы
Названы медицинские приборы, которые должны быть в домашней аптечке
Красивый и простой салат «Апельсиновая долька»: слоеный хит с курицей!
Нутрициолог раскрыла недооцененные свойства куркумы
Холод, голод, нищета, мигранты: ЕС ждет адская зима и газ втридорога
Мотоциклист в Чувашии сбил и бросил на дороге 7-летнего ребенка
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Многомиллионный долг, возвращение в РФ, молчание об СВО: где сейчас Цекало
Раскрыты условия содержания экс-президента Бразилии в тюрьме
Названы лучшие направления для новогоднего отдыха с семьей
Названы продукты, которые могут спровоцировать выкидыш
Два российских аэропорта ввели временные ограничения в работе
Трамп заявил о превосходстве России над Украиной
Польша отпустила диверсантов ВСУ: боятся выйти на Киев или самих себя?
Стало известно, как полезная овсянка может нанести вред организму
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Чебоксарах
Правительство Молдавии обвинили в кризисе страны
Диетолог поставила точку в споре, вредно ли есть перед телевизором
Биография, личная жизнь, лучшие роли: Максиму Аверину — 50
В Италии мигранты надругались над девушкой на глазах у жениха
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.