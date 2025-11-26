Мотоциклист в Чувашии сбил и бросил на дороге 7-летнего ребенка МВД: в Чувашии задержан 11-классник, сбивший на питбайке 7-летнего ребенка

В поселке Кугеси Чебоксарского округа Чувашской Республики водитель питбайка наехал на семилетнего ребенка и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального МВД. Мальчика доставили в больницу с жалобами на боль в руке.

Серьезных травм у него не было. Инцидент произошел 25 ноября около 16:15 во дворе дома по улице Советской поселка. Сбежавшего с места аварии мотоциклиста объявили в розыск.

Через несколько часов выяснилось, что водителем оказался 11-классник, живущий в этом же поселке. У подростка не было водительского удостоверения. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей старшеклассника. Проверка по факту наезда на ребенка продолжается.

Ранее в Сарапуле столкнулись сразу три легковых автомобиля, в результате чего скончалась 19-летняя девушка и пострадали двое несовершеннолетних. Водитель автомобиля Nissan Almera, поворачивая с главной дороги на второстепенную, не заметил идущую навстречу «Ладу». От удара иномарку отбросило на припаркованный неподалеку автомобиль Geely Atlas. Мальчики 10 и 12 лет были доставлены в больницу.