День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:31

Журналистку-иноагента объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ларину по уголовной статье

Ксения Ларина Ксения Ларина Фото: Струнин Анатолий /ITAR-TASS
Читайте нас в Дзен

МВД России объявило в розыск журналистку Оксану Баршеву (известна под псевдонимом Ксения Ларина, внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее ищут по уголовной статье.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве сообщила, что против Баршевой возбуждено уголовное дело. Журналистку обвинили в нарушении обязанностей иностранного агента. По данным следствия, она находится за пределами России.

Ларина в феврале 2023 года заявила в своем Facebook (деятельность в РФ запрещена), что больше не хочет отмечать Масленицу и печь блины, поскольку праздник напоминает ей русские традиции. Многие восприняли ее слова как проявление русофобии и «отмены» национальной культуры.

Также сообщалось, что понятие «иностранный агент» у россиян чаще всего ассоциируется с предательством и действиями, направленными против страны. Согласно опросу ВЦИОМа, 28% участников ассоциировали данное понятие с терминами «предатель» и «враг». Еще 13% указали на «шпиона», «диверсанта» или «провокатора».

Россия
иноагенты
угрозыск
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как выглядит непубличный муж Шарыкиной
Губернатор Кузбасса рассказал, как купить дом без ипотеки
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 ноября
Режиссер Смирнов эмоционально отреагировал на новость о смерти Шиловского
Что известно о последних днях жизни и смерти актера Всеволода Шиловского
В Чебоксарах жители поврежденных из-за ВСУ домов возвращаются в квартиры
Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ
В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.