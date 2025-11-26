Журналистку-иноагента объявили в розыск МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ларину по уголовной статье

МВД России объявило в розыск журналистку Оксану Баршеву (известна под псевдонимом Ксения Ларина, внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее ищут по уголовной статье.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве сообщила, что против Баршевой возбуждено уголовное дело. Журналистку обвинили в нарушении обязанностей иностранного агента. По данным следствия, она находится за пределами России.

Ларина в феврале 2023 года заявила в своем Facebook (деятельность в РФ запрещена), что больше не хочет отмечать Масленицу и печь блины, поскольку праздник напоминает ей русские традиции. Многие восприняли ее слова как проявление русофобии и «отмены» национальной культуры.

Также сообщалось, что понятие «иностранный агент» у россиян чаще всего ассоциируется с предательством и действиями, направленными против страны. Согласно опросу ВЦИОМа, 28% участников ассоциировали данное понятие с терминами «предатель» и «враг». Еще 13% указали на «шпиона», «диверсанта» или «провокатора».