29 ноября 2025 в 20:49

Начальник районного угрозыска арестован по скандальному делу об оговоре

Главу угрозыска из Ленобласти арестовали по делу о превышении полномочий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Начальник уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области арестован по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, полицейский мог избивать мужчину, а также угрожать ему сексуальным насилием и лишением жизни ради принуждения к самооговору в убийстве двух человек.

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Муралова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Срок меры — 27 января, — вынесли решение в суде.

Отмечается, что полицейского задержали накануне. Он отрицал вину и просил суд о вынесении решения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

