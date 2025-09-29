Дело возбудили против журналистки, отказавшейся от блинов из-за русских СК возбудил уголовное дело против уехавшей из России журналистки Баршевой

Против журналистки Оксаны Баршевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известной как Ксения Ларина, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. По данным следствия, она находится за пределами России и может быть объявлена в розыск. Журналистку обвинили в нарушении обязанностей иноагента.

Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Оксаны Баршевой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — сказано в сообщении.

Ларина в феврале 2023 года заявила в своем Facebook (деятельность в РФ запрещена), что больше не хочет отмечать Масленицу и печь блины, поскольку праздник напоминает русские традиции. Многие восприняли ее слова как проявление русофобии и отмены национальной культуры.

Ранее Хорошевский суд Москвы заочно заключил под стражу ЛГБТ-активистку (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Александру Казанцеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Мера пресечения связана с обвинением в несоблюдении закона об иноагентах.