Суд заочно арестовал активистку за нарушение правил иноагента

Хорошевский районный суд Москвы заочно заключил под стражу ЛГБТ-активистку (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Александру Казанцеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС со ссылкой на постановление суда. Мера пресечения связана с обвинением в несоблюдении закона об иноагентах.

Суд избрал Казанцевой, заочно обвиняемой по ч. 2 ст. 330 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное административное правонарушение), меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента ее задержания на территории РФ или экстрадиции, — заявили в суде.

