Россияне чаще всего ассоциируют иноагентов с предателями и врагами ВЦИОМ: иноагент ассоциируется у россиян с предательством страны

Понятие «иностранный агент» у россиян чаще всего ассоциируется с предательством и действиями, направленными против страны, показал опрос аналитического центра ВЦИОМ. 28% участников опроса ассоциировали данное понятие с терминами «предатель» и «враг». Еще 13% указали на «шпиона», «диверсанта» или «провокатора».

ВЦИОМ отметил, что термин «иностранный агент» вызывает у большинства россиян негативные ассоциации, связанные с советскими стереотипами (шпион, лазутчик) и современными политико-правовыми понятиями (пятая колонна). Однако есть группа людей, которая видит в иноагентах выражение инакомыслия и стремления к правде.

В опросе россияне назвали Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) самыми известными иноагентами. Алла Пугачева, не имеющая статуса иноагента, заняла второе место. Большинство упомянутых — артисты, музыканты и блогеры. Эксперты ВЦИОМ отметили, что тема иноагентов стала популярной в медиа и превратилась в «ярлык» для публичных личностей.