Россияне назвали тройку самых известных иноагентов

Большинство россиян связывают образ иноагента с предательством и работой на другие страны, выяснил ВЦИОМ. В топ-3 самых узнаваемых иноагентов вошли Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также россияне называли певицу Аллу Пугачеву.

Интересно, что Алла Пугачева, не обладающая таким статусом, занимает среди россиян второе место по ассоциации с иноагентами — это феномен медиатизации и стигматизации образов в публичном пространстве, — рассказала руководитель медиацентра аналитического центра ВЦИОМ Яна Ширяева.

28% считают, что иноагенты — это предатели страны, 13% думают о них как о диверсантах и шпионах. Еще 7% уверены, что иностранные агенты действуют в интересах зарубежных стран и получают от них выплаты. Еще 3% граждан полагают, что статус присваивается гражданам других стран. Только у 6% россиян иноагенты вызывают положительные эмоции, а 4% респондентов считают присвоение статуса «смешным и глупым».

Ранее стало известно, что Галкин и Пугачева планируют переезд в Болгарию, где приобрели виллу стоимостью €530 тыс. (примерно 50 млн рублей). Недвижимость расположена в закрытом дачном поселке, а сделка была проведена без личного участия знаменитостей.