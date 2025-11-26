День матери
26 ноября 2025 в 11:54

Стало известно, как выглядит непубличный муж Шарыкиной

Муж Шарыкиной Извеков пришел на церемонию прощания с актрисой в Театре сатиры

Юрий Извеков Юрий Извеков Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Муж заслуженной артистки РСФСР Валентиной Шарыкиной Юрий Извеков пришел проститься с супругой и попал на видео. Церемония началась в фойе Московского академического театра сатиры в 11:00, передает корреспондент NEWS.ru. Извеков работал инженером-нефтяником и был далек от актерской профессии, поэтому на публике его почти никогда не видели.

В жизни Валентины Дмитриевны все знают ее как прекрасную актрису, все знают ее как зоозащитницу, которая много чего сделала, — отметил вдовец.

Ранее появились первые кадры с церемонии прощания в Театре сатиры. В центре фойе на покрытом черной тканью столе поставили деревянный гроб, украшенный красными и белыми цветами. Слева от гроба можно увидеть портрет Шарыкиной, а также игрушечную лошадку-качалку.

Шарыкина скончалась 23 ноября в московской клинике в возрасте 85 лет. Артистка была наиболее известна по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок „13 стульев“». Как отметили в Театре сатиры, ей с одинаковым успехом удавалось воплотить на сцене и характерных комедийных героинь, и лирических красавиц.

