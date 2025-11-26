День матери
26 ноября 2025 в 11:13

Появились первые кадры церемонии прощания с Валентиной Шарыкиной

В Москве прощаются с заслуженной артисткой РСФСР Шарыкиной

На церемонии прощания с заслуженной артисткой РСФСР Валентиной Шарыкиной На церемонии прощания с заслуженной артисткой РСФСР Валентиной Шарыкиной Фото: NEWS.ru
Появились первые кадры с прощания с заслуженной артисткой РСФСР Валентиной Шарыкиной. Скромная церемония началась в фойе Московского академического театра сатиры в 11:00, передает корреспондент NEWS.ru. В центре фойе на покрытом черной тканью столе стоит деревянный гроб, украшенный красными и белыми цветами.

Слева от гроба можно увидеть портрет Шарыкиной, а также игрушечную лошадку-качалку. Шарыкина более известна по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок „13 стульев“», также она была однокурсницей актера Андрея Миронова. За внешнюю схожесть актрису сравнивали с Мэрилин Монро.

Шарыкина скончалась 23 ноября в московской клинике, ей было 85 лет. Отмечается, что артистке с одинаковым успехом удавалось воплотить на сцене и характерных комедийных героинь, и лирических красавиц. «Кабачок „13 стульев“», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «У времени в плену» и многие другие постановки с участием Шарыкиной полюбились зрителям и вошли в золотой фонд Театра сатиры.

Звезда фильма «Даун Хаус» Анна Букловская заявила, что Шарыкина была замечательной актрисой. Она выразила глубокие соболезнования родным и близким коллеги в связи с ее уходом из жизни.

