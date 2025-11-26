Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото

В Театре сатиры простились с заслуженной артисткой РСФСР Валентиной Шарыкиной. Поклонники советского телевидения помнят ее как звезду программы «Кабачок „13 стульев“», где она играла пани Зосю. Она почти 60 лет служила в Театре сатиры.

Поклонники артистки удивились, что прощание прошло не на главной сцене театра, а в фойе между гардеробом и лестницей. На грустной церемонии, по словам очевидцев, не появился нынешний худрук театра Евгений Герасимов.

Не пришла и народная артистка России Татьяна Васильева. В молодости они с Шарыкиной служили вместе в Театре сатиры и дружили. А потом любимый мужчина Валентины Дмитриевны — режиссер Андрей Ташков — стал ухаживать за Васильевой. Шарыкина без скандала рассталась с ним. Хотя, рассказывали в театре, страшно переживала. А ведь ради Ташкова она отвергла ухаживания своего коллеги — Андрея Миронова.

Через несколько лет после разрыва с Ташковым вышла замуж за мужчину непубличной профессии — инженера Юрия Извекова. Возле гроба жены он поделился, что вместе с Валентиной в последние годы помогали восстановить два монастыря в центральной части России. Кроме того, по его словам, супруга передала храмам две иконы XVII века, которые стоят очень больших денег. «Валя отдала безвозмездно. Она всегда готова была отдать и подарить все, что у нее было», — подчеркнул вдовец, расплакавшись.

Последние дни, по его словам, она провела в молитвах. Детей у актрисы не было. Коллеги-артисты вспоминали, как в последние годы Валентина Дмитриевна передавала часть своей пенсии приятельнице-гримерше, которая сильно болела. А также актриса спасала бездомных собак, пристраивая их в добрые руки.

Актер Театра сатиры Александр Воеводин рассказал, что примерно четыре года назад Шарыкина ушла из театра и почти прекратила общение. По его словам, ей не хотелось представать перед бывшими коллегами в состоянии болезни.

Как в театре простились с Валентиной Шарыкиной — в галерее NEWS.ru.