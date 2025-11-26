День матери
26 ноября 2025 в 12:08

«Готова отдать самое дорогое»: вдовец Шарыкиной расплакался у гроба жены

Вдовец Шарыкиной Извеков заявил, что артиса помогала восстанавливать монастыри

Юрий Извеков Юрий Извеков Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Муж заслуженной артистки РСФСР Валентины Шарыкиной Юрий Извеков не смог сдержать слез на церемонии прощания с актрисой в Театре сатиры, передает корреспондент NEWS.ru. Он рассказал, что они вместе помогали восстанавливать два монастыря — Спасо-Бородинский и Полоцкий. По его словам, Шарыкина подарила обителям две иконы.

Одна икона Владимирской Божьей Матери, примерно середина XVIII века. Ну, цену вы представляете. А вторая икона — Смоленская. <...> Это человек, [который был готов] отдать людям самое дорогое, что у него есть, — подчеркнул вдовец.

Ранее сообщалось, что Извеков работал инженером-нефтяником и был далек от актерской профессии, поэтому на публике его почти никогда не видели. Детей у них нет. Браки с первым мужем — актером, как и со вторым — врачом-хирургом, оказались непродолжительными.

До этого появились первые кадры скромной церемонии прощания с Шарыкиной. В центре фойе Театра Сатиры на покрытом черной тканью столе поставили деревянный гроб, украшенный красными и белыми цветами. Слева от гроба расположили портрет актрисы и игрушечную лошадку-качалку.

