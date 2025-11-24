Зависть Миронова, потеря ребенка, три брака: как жила Валентина Шарыкина

В возрасте 85 лет скончалась актриса театра и кино Валентина Шарыкина, наиболее известная по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок „13 стульев“». Как сложилась судьба артистки, что известно о ее жизни?

Что известно о смерти Шарыкиной

О смерти Шарыкиной рассказали в Театре сатиры, где артистка служила около 60 лет.

«В возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Дмитриевна Шарыкина. Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну. Всю свою профессиональную жизнь Валентина Шарыкина посвятила служению Театру cатиры, в труппу которого в 1962 году, сразу после выпуска из Щукинского училища, была принята Валентином Плучеком», — говорится в сообщении.

Уточняется, что актриса скончалась 23 ноября. О причинах смерти не сообщается, как и о дате и месте прощания. «СтарХит» пишет, что Шарыкина боролась с тяжелым заболеванием. По информации издания, прощание со звездой пройдет 25 ноября.

Чем известна Шарыкина

Валентина Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года. В 1962 году окончила Щукинское училище и присоединилась к труппе Театра сатиры. Также снималась в кино — всего в арсенале Шарыкиной более 70 театральных и киноролей. В 1981 году была удостоена звания «Заслуженная артистка РСФСР», а в 1976-м — «Заслуженный деятель культуры Польши».

В фильмографии актрисы значатся проекты «Против всех правил», «Воронины», «Возвращение Мухтара — 4», «У времени в плену», «Преступление», «Дети Ванюшина», «Женский монастырь», «Ни дня без приключений», «Егор Булычов и другие», «Собака на сене», «Иоланта», «Истребители», «Счастливы вместе», «Ералаш», «Старшая сестра», «Майор „Вихрь“.

Известность Шарыкиной принесла роль пани Зоси в советской передаче „Кабачок „13 стульев“» — артистка участвовала в ее выпусках на протяжении 15 лет.

Валентина Шарыкина на съемках телепередачи «Кабачок «13 стульев»» Фото: Виталий Созинова/Фотохроника ТАСС

«Кабачок „13 стульев“» — эстрадно-развлекательная юмористическая телепередача Центрального телевидения Гостелерадио СССР, выходившая в эфир с 16 января 1966 года по 4 октября 1980 года. Местом действия программы являлась студия, стилизованная под польское кафе (кабачок). Действующие лица разыгрывали сценки, произносили монологи, заимствованные из юмористических журналов стран социалистического содружества — польского Szpilki, венгерского Lúdas Matyi, болгарского «Стыршела», немецкого «Ойленшпигеля», советского «Крокодила», и исполняли музыкальные номера. Главные роли завсегдатаев кабачка исполняли в основном артисты Театра сатиры. Главным режиссером передачи был Георгий Зелинский. За 15 лет в эфир вышло 133 выпуска.

На роль официантки Шарыкину пригласил именно Зелинский.

«Так я стала пани Зосей, роль которой играла, пока „Кабачок“ жил на экране. Мне очень нравилось петь и танцевать, в передаче делала это с большим удовольствием», — рассказывала в интервью актриса.

Шарыкина говорила, что из-за ее успеха в «Кабачке» у нее испортились отношения с актером Андреем Мироновым.

«В самом начале он тоже пробовался в „Кабачок“, но не прижился там, не понравился. Я слышала от редактора передачи, что после двух его появлений на экране зрители стали писать в студию письма: мол, уберите этого артиста с наглым взглядом», — отмечала Шарыкина.

Миронов тогда не был звездой — еще не вышли на экраны сделавшие его всенародным любимцем «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука». Увидев, как Шарыкина стала популярна благодаря «Кабачку», артист начал ей советовать уйти и, как заметили коллеги, позавидовал ей.

Как сложилась личная жизнь Шарыкиной

Шарыкина была трижды замужем. Последней любовью актрисы стал инженер-нефтяник Юрий Извеков.

«Вышла замуж за своего последнего мужа, инженера, с которым живу по сей день. Юрий болеет, но при этом на нем держится наш дом. Я ведь даже готовить не умею», — сказала артистка «Экспресс Газете» в 2021 году.

До Извекова Шарыкина 10 лет была в отношениях с режиссером Евгением Ташковым.

«Когда мы познакомились, он был женат на Екатерине Савиновой. Она тогда очень серьезно болела, и я не имела морального права уводить его из семьи», — рассказывала актриса.

Шарыкина тогда вышлa зaмуж, но на одном из мероприятий встретила Ташкова — он уже был вдовцом.

«Когда была на гастролях, Ташков прислал мне телеграмму: „Катя погибла, я жду тебя“. Но я не спешила возвращаться, и он стал поджидать меня у театра каждый вечер. Однажды уговорил сесть к нему в машину, чтобы поговорить. В этот момент „доброжелатели“ сообщили моему мужу, что я с Ташковым. Тот примчался и стал вытаскивать меня из авто. Получилось ужасно неловко. Я все-таки выбрала Ташкова и поехала к нему домой», — сообщила артистка.

Шарыкина заменила сыну Ташкова мать. Своего ребенка она потеряла.

«У меня был сильный токсикоз, я очень страдала. Кто-то тогда мне сказал, что ребенок может родиться с отклонениями. Я так переволновалась, что на этом фоне случился выкидыш», — признавалась актриса в СМИ.

Впоследствии режиссер увлекся молодой актрисой Татьяной Васильевой.

«Сейчас с юмором вспоминаю, как на премьере фильма „Уроки французского“ Евгений сидел рядом со мной и с Татьяной. Шепотом спросил у меня: „Как тебе эта молодая актриса?“ Я сказала, что она очень симпатичная. И только потом узнала, что между ними начались отношения. До Татьяны у Евгения Ивановича помимо меня были и другие романы», — говорила Шарыкина.

Актриса считала, что так ее «Бог наказал» за то, что до этого она ушла к мужа к Ташкову.

