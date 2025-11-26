День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:00

Кадышевой придется расплатиться за чужие хиты

Ансамбль Кадышевой обязали выплатить 50 тыс. рублей за исполнение чужих песен

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ансамбль «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой обязали выплатить компенсацию за исполнение песни «Россия-Русь» без разрешения правообладателей, сообщает Telegram-канал SHOT. Иск против коллектива подало Российское авторское общество, изначально требовавшее 80 тыс. рублей за исполнение двух композиций — «Течет ручей» и «Россия-Русь» во время московского концерта в апреле.

Автором обеих песен является поэт Виктор Пеленягрэ. Суд удовлетворил требования частично, обязав ансамбль выплатить 40 тыс. рублей. Также коллектив должен будет выплатить госпошлину в 10 тыс. рублей.

Ранее народный артист России Григорий Лепс опроверг информацию о том, что Кадышева является самой высокооплачиваемой артисткой страны. В преддверии концерта SHAMAN он заявил, что разговоры о миллионных гонорарах певицы часто оказываются преувеличенными.

Композитор и пианист Дмитрий Маликов на церемонии вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза» объяснил феномен популярности Кадышевой тем, что ее концерты создают особую танцевальную атмосферу и дарят зрителям веселье. По его мнению, на российской эстраде существовал определенный вакуум в эмоциональном восприятии, который заполнило творчество певицы.

Надежда Кадышева
ансамбль
суды
иски
