Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 21:40

«Весело и танцевально»: Маликов раскрыл феномен популярности Кадышевой

Маликов заявил, что Кадышева заполнила вакуум после Сердючки и «Ленинграда»

Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секрет популярности певицы Надежды Кадышевой среди россиян в том, что на ее концертах весело и танцевально, заявил ее коллега Дмитрий Маликов на церемонии вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза». Он объяснил корреспонденту NEWS.ru, что на российской эстраде был некий вакуум, не в смысле определенного стиля, а по ощущениям.

Люди приходят и бесятся в хорошем смысле слова, как они бесились под Верку Сердючку, потом под «Ленинград». Сейчас они бесятся под Кадышеву. Когда появились ее песни, например «Течет ручей», мне она очень нравилась. Как долго продлится популярность, я не могу сказать, но желаю, чтобы надолго, — отметил Маликов.

Он также признался, что не верит сообщениям СМИ о баснословных гонорарах Кадышевой за концерт. По его мнению, получить $20 тыс. можно за выступление на стадионе. Например, в «Лужниках».

Ранее исполнительница Анжелика Агурбаш поделилась, что создала свой хит «Я буду жить для тебя» благодаря дочери. Артистка вспомнила, как ушла от супруга и оказалась вместе с двухлетним ребенком в съемной квартире.

Дмитрий Маликов
Надежда Кадышева
музыка
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литва проинформировала Белоруссию о важном решении
Повышение утильсбора с 1 декабря: какие машины еще можно будет купить
Песков назвал условие для организации разговора Путина и Трампа
Шесть российских судей могут привлечь к уголовной ответственности
«Остался один»: Трамп посчитал, сколько конфликтов успел урегулировать
ФРГ не будет извиняться за проведенную иерархизацию по отношению к Бразилии
Роспотребнадзор оценил ситуацию в России с менингококком
Итальянский суд отклонил апелляцию подозреваемого в подрыве «Севпотоков»
Ипотека или аренда жилья: что на самом деле будет выгоднее в 2026 году
Раскрыта ошибка Трампа в отношениях с Китаем
Матвиенко обозначила статус Всемирного русского народного собора
В ЮАР иронично отметили отсутствие делегации США на G20
«Весело и танцевально»: Маликов раскрыл феномен популярности Кадышевой
«Девочка тащит»: Безрукова объяснила бешеную славу Пересильд-младшей
Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине
Погряз в судах: что происходит с Киркоровым, будут ли корпоративы с певцом
«Блат»: Гордон высказалась о решении суда в пользу Долиной
«Всегда будет мало»: Путин о продлении человеческой жизни
ЛУКОЙЛ раскрыл свои планы по активам в европейской стране
Путин обозначил сроки проведения прямой линии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.