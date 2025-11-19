«Весело и танцевально»: Маликов раскрыл феномен популярности Кадышевой

Секрет популярности певицы Надежды Кадышевой среди россиян в том, что на ее концертах весело и танцевально, заявил ее коллега Дмитрий Маликов на церемонии вручения XI ежегодной музыкальной премии Радио JAZZ «Все Цвета Джаза». Он объяснил корреспонденту NEWS.ru, что на российской эстраде был некий вакуум, не в смысле определенного стиля, а по ощущениям.

Люди приходят и бесятся в хорошем смысле слова, как они бесились под Верку Сердючку, потом под «Ленинград». Сейчас они бесятся под Кадышеву. Когда появились ее песни, например «Течет ручей», мне она очень нравилась. Как долго продлится популярность, я не могу сказать, но желаю, чтобы надолго, — отметил Маликов.

Он также признался, что не верит сообщениям СМИ о баснословных гонорарах Кадышевой за концерт. По его мнению, получить $20 тыс. можно за выступление на стадионе. Например, в «Лужниках».

