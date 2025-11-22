Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Это вам показалось»: Лепс отреагировал на миллионные гонорары Кадышевой

Лепс не считает Кадышеву самой высокооплачиваемой певицей

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: NEWS.ru
Миллионные гонорары певицы Надежды Кадышевой не делают ее самой высокооплачиваемой артисткой, заявил народный артист России Григорий Лепс в преддверии концерта SHAMAN. По его словам, разговоры о таких суммах часто оказываются преувеличенными, передает корреспондент NEWS.ru.

Это вам показалось. Один раз мне заплатили 100 млн рублей, и что я теперь должен всем рассказывать? Ну признали и признали [самой высокооплачиваемой артисткой]. Давайте мы ее поздравим и пожелаем ей счастья, — сказал Лепс.

Ранее Лепс объяснил феномен популярности SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) уникальным тембром, профессиональной вокальной подготовкой и умением сохранять голосовые связки. Он отметил, что исполнителя узнают с первых секунд благодаря яркой харизме и узнаваемому звучанию.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что певица Надежда Кадышева установила рекорд стоимости выступления — 25 млн рублей за 40-минутную программу, превысив прежний максимум Ирины Аллегровой (16,5 млн рублей). По данным источника, ее гонорар вырос с первоначальных 1,5 млн рублей, а график выступлений расписан до января.

Григорий Лепс
Надежда Кадышева
гонорары
певцы
Семен Товстый
С. Товстый
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Виктория Катаева
В. Катаева
Павел Селезнев
П. Селезнев
