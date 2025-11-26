В американском городе раскрыли причину резкого спада преступности Губернатор Ли: уровень убийств в Мемфисе сократился вдвое после ввода Нацгвардии

Показатели убийств в американском Мемфисе снизились на 50% после подключения к борьбе с преступностью подразделений Национальной гвардии, заявил губернатор штата Теннесси Билл Ли. По его словам, общий уровень преступности в городе достиг своего минимального значения за последние два десятилетия, передает Fox News.

Количество убийств снизилось наполовину, число совершенных преступлений в Мемфисе достигло минимума за последние 20 лет, — сказал Ли.

Губернатор подчеркнул, что совместные действия правоохранительных органов дали значительный и ощутимый результат за короткий срок. Министр юстиции США Пэм Бонди со своей стороны привела конкретные цифры, демонстрирующие эффективность проводимой работы.

Она сообщила, что за 56 дней с момента начала операции правоохранителями было задержано более 3,1 тыс. человек, подозреваемых в совершении преступлений. Параллельно с этим было изъято 500 единиц незаконного оружия, что также способствовало улучшению криминогенной обстановки.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что существует реальная угроза попытки президента США Дональда Трампа отправить войска и силы Нацгвардии в Нью-Йорк на фоне конфликта с новым мэром города Зохраном Мамдани. По его мнению, американский лидер может оправдать такой шаг необходимостью борьбы с преступностью.