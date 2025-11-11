Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 20:35

Американист назвал повод, под которым Трамп введет войска в Нью-Йорк

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Существует реальная угроза, что президент США Дональд Трамп попытается отправить войска и силы Нацгвардии в Нью-Йорк на фоне конфликта с новым мэром города Зохраном Мамдани, сказал NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американский лидер может оправдать такой шаг необходимостью борьбы с преступностью.

Есть угроза того, что Трамп попытается отправить силовиков в Нью-Йорк. Например, для борьбы с преступностью или для обеспечения безопасности миграционных агентов, которые проводят депортационные рейды, — заметил эксперт.

Он напомнил, что Мамдани открыто выступает против депортаций, при том что для Трампа борьба с нелегальной миграцией — программный пункт внутренней политики.

Мамдани выступает против этих рейдов и обещает запретить полиции Нью-Йорка как-либо помогать миграционным службам в деле поимки нелегальных мигрантов, — сказал Дудаков.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев назвал главную задачу нового мэра Нью-Йорка. По его мнению, Мамдани хочет втянуть Трампа в конфликт и обрушить его рейтинг, чтобы Демократическая партия укрепилась в конгрессе и подготовилась к следующей президентской гонке.

