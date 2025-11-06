Американист назвал главную задачу нового мэра Нью-Йорка

Задача нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани — втянуть американского президента Дональда Трампа в конфликт и обрушить его рейтинг, чтобы Демократическая партия укрепилась в конгрессе и подготовилась к следующей президентской гонке, предположил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, «ослы» постарались превратить голосование в Нью-Йорке в референдум по Трампу.

Мамдани оказался на острие атаки, именно он должен продемонстрировать, что у президента есть слабости, что он уязвим. Трамп принял вызов. Теперь отношения Нью-Йорка с федеральным центром, вероятно, станут стержнем внутренней американской политики, — отметил он.

Ранее Трамп отверг возможность баллотироваться на третий президентский срок. В беседе с журналистами по пути в Южную Корею он отметил, что ему запрещено это делать согласно Конституции США. При этом республиканец отметил, что его поддержка в США находится на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы. В связи с этим политик выразил сожаление, что не сможет принять участие в президентской гонке в 2028 году.