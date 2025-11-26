День матери
26 ноября 2025 в 12:12

Стало известно, кто может рассчитывать на пенсию от умершего отца

Совфед одобрил закон о пенсиях родившимся через 300 дней после смерти отца детям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Совет Федерации одобрил закон о назначении страховых пенсий детям, зачатым с использованием репродуктивных технологий после смерти отца, сообщили на пленарном заседании верхней палаты парламента. Согласно принятому документу, ежемесячные выплаты составят 7689 рублей. Дети-инвалиды первой группы и инвалиды с детства будут получать свыше 21 тыс. рублей.

Для инвалидов первой группы и инвалидов с детства второй группы предусмотрена сумма в свыше 17 тыс. рублей. Право на пенсию получат дети, отцы которых состояли в браке с их матерью, выразили при жизни желание иметь потомство и чье отцовство подтверждено судебным решением. Выплаты могут продлеваться после достижения 18-летнего возраста при условии очного обучения в образовательных учреждениях, но не дольше чем до 23 лет.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с NEWS.ru охарактеризовал систему государственной поддержки семей с детьми в России как комплексную, включающую федеральные и региональные меры, налоговые льготы и программы улучшения жилищных условий. Специалист указал, что к базовым формам помощи относится единовременное пособие при рождении ребенка, а ключевым инструментом остается программа материнского капитала.

