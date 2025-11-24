День матери
24 ноября 2025 в 18:39

Россиянин закопал избитого ногами знакомого в мусоре и попал на видео

Волк: житель Чувашии избил и закопал в мусоре знакомого из-за женщины

Житель Новочебоксарска избил и закопал в мусоре товарища из-за общей знакомой, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, его задержали, мужчина стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавший госпитализирован.

Подозреваемого в жестоком избиении жителя Новочебоксарска задержали мои коллеги в Чувашии. В полицию поступило сообщение, что на Речном бульваре один мужчина напал на другого и наносит ему беспорядочные удары. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям. Лидером группировки является девочка.

