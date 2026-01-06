Атака США на Венесуэлу
Забудьте про вонь из ведра: три копеечных трюка, которые действительно работают — корицу достаем!

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Знакомо, когда идеальная чистота на кухне вмиг перечеркивается стойким неприятным запахом из мусорного ведра? Особенно летом. Но не спешите тратиться на дорогие освежители. Спасительную свежесть можно создать буквально из того, что уже есть дома, и это проще, чем кажется!

Самый надежный помощник в этом деле — кошачий наполнитель. Просто насыпьте его на дно чистого и сухого ведра, а уже потом вставляйте пакет. Он отлично впитывает случайную влагу и нейтрализует запахи в зародыше. Меняйте раз в неделю, и проблема решится кардинально. Если наполнителя под рукой нет, выручит простая газета. Несколько слоев на дне прекрасно впитают протекающую жидкость, не дав ей застояться и «забродить».

А для приятного аромата сделайте натуральный освежитель. Растворите немного молотой корицы в воде, смочите в этом растворе ватный диск и положите его под пакет на дно ведра. Корица не только дарит уютный запах выпечки, но и борется с бактериями — главными виновниками вони. Эти способы можно использовать по отдельности или комбинировать. Главное — не забывайте вовремя выносить мусор, и ваша кухня всегда будет встречать вас только приятной свежестью.

Ранее сообщалось, что чистка духовки часто превращается в утомительный процесс с жесткими щетками и агрессивными средствами. Но есть способы удалить даже многолетний нагар без механического воздействия и риска повредить эмаль. Все, что нужно, — правильный выбор составов и немного терпения, а результат радует долго.

Проверено редакцией
