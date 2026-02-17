Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 14:14

Названо количество россиян, сортирующих отходы

РЭО: сортировкой отходов в быту занимаются 52% россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сортировкой отходов в быту занимаются 52% россиян, сообщает РИАМО со ссылкой на исследование Российского экологического оператора. По данным опроса, женщины чаще мужчин заявляли о привычке сортировать отходы.

Мы активно работаем над экопросвещением и формированием у людей навыков раздельного сбора отходов. Уверены, что со временем все больше россиян будут заниматься сортировкой отходов дома, — рассказали в пресс-службе РЭО.

Вторсырье и смешанные отходы разделяют 26% опрошенных, еще 26,4% рассказали, что сортируют мусор на отдельные фракции вторсырья. Они собирают отдельно бумагу, стекло, алюминиевые банки.

Ранее сообщалось, что свыше 100 тыс. детей приняли участие в экологическом общенациональном конкурсе «Эколята за сортировку отходов и вторичное использование ресурсов». Творческое состязание охватило 74 субъекта России.

