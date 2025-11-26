С таким рулетом и салаты не нужны! Всего 2 ингредиента и сыр

На праздничном столе всегда хочется иметь закуску, которая готовится быстро, выглядит эффектно и не требует долгой возни на кухне. Этот рулет как раз такой: всего три привычных продукта, минимальные усилия — и готов яркий, плотный, аккуратный рулет, который разлетается первым. Его удобно нарезать, подавать порционно и готовить заранее.

Возьмите 200 г мягкого плавленого сыра в баночке, положите его в миску и размягчите ложкой. Добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и тщательно смешайте до однородной кремовой массы.

Возьмите 180–200 г крабовых палочек и мелко нарежьте ножом либо натрите на крупной терке, чтобы получить однородную стружку. Расстелите пищевую пленку на рабочей поверхности, выложите сырную массу в виде прямоугольника толщиной около 1 см, разгладьте лопаткой. Равномерно распределите поверх слоя крабовую начинку и слегка прижмите рукой, чтобы она приклеилась к сырной основе. С помощью пленки плотно сверните рулет, концы заверните плотнее и уберите в холодильник хотя бы на 1 час, чтобы заготовка схватилась. По готовности снимите пленку и нарежьте рулет острым ножом на тонкие кружочки — вы получите аккуратные порционные рулеты, которые держат форму и выглядят красиво.

Совет: чтобы рулет стал мягче и нежнее, вмешайте в сырную массу 1 столовую ложку густой сметаны перед раскладкой.

