Идеальный десерт к кофе: тающие тарталетки с малиной

Эта сладкая начинка удивит ваших гостей. Вам понадобится пять ингредиентов: 150 г белого шоколада, 100 г свежей малины, 100 мл густых сливок, одно куриное яйцо и щепотка ванилина. Шоколад поломайте и растопите на водяной бане вместе со сливками, помешивая до получения гладкой массы. Снимите с огня и дайте немного остыть. Затем добавьте яйцо и ванилин, тщательно взбейте венчиком. В готовую шоколадную массу аккуратно вмешайте малину, стараясь не повредить ягоды. Наполните тарталетки и выпекайте при 170 градусах около 15 минут. При остывании начинка загустеет, создавая кремовую текстуру с яркими фруктовыми вкусами.

