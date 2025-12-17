Интервью Путина собрало у экранов 3,5 млн человек Интервью Путина индийским СМИ посмотрели более 3,5 млн человек

Интервью российского лидера Владимира Путина тележурналистам India Today Group собрало 3,5 млн просмотров, сообщает РИА Новости. Согласно данным с площадок Aaj Tak, India Today и YouTube собрали около полутора миллионов зрителей.

Но по-настоящему виральный эффект обеспечили социальные сети: перепосты и публикации на сторонних каналах добавили в общую копилку еще 1,95 млн просмотров. Российские пользователи во «ВКонтакте» проявили не меньшее рвение, обеспечив более полумиллиона просмотров.

Встреча в Кремле не ограничилась лишь сухими вопросами и ответами. После интервью президент провел доверительную беседу с известными индийскими телеведущими Гитой Мохан и Анджаной Ом Кашьяп. Итоговая цифра просмотров — 3 566 600, и она продолжает расти.

Ранее издание Baijiahao написало, что Путин блестяще ответил на неоднозначный вопрос иностранной журналистки перед вылетом из Москвы в Индию. По информации СМИ, она поинтересовалась у лидера, каким должен быть баланс между Индией и Китаем: стороны находятся в сложных отношениях, что сделало вопрос неуместным.