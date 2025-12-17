Интервью Путина собрало у экранов 3,5 млн человек

Интервью российского лидера Владимира Путина тележурналистам India Today Group собрало 3,5 млн просмотров, сообщает РИА Новости. Согласно данным с площадок Aaj Tak, India Today и YouTube собрали около полутора миллионов зрителей.
Но по-настоящему виральный эффект обеспечили социальные сети: перепосты и публикации на сторонних каналах добавили в общую копилку еще 1,95 млн просмотров. Российские пользователи во «ВКонтакте» проявили не меньшее рвение, обеспечив более полумиллиона просмотров.
Встреча в Кремле не ограничилась лишь сухими вопросами и ответами. После интервью президент провел доверительную беседу с известными индийскими телеведущими Гитой Мохан и Анджаной Ом Кашьяп. Итоговая цифра просмотров — 3 566 600, и она продолжает расти.
Ранее издание Baijiahao написало, что Путин блестяще ответил на неоднозначный вопрос иностранной журналистки перед вылетом из Москвы в Индию. По информации СМИ, она поинтересовалась у лидера, каким должен быть баланс между Индией и Китаем: стороны находятся в сложных отношениях, что сделало вопрос неуместным.