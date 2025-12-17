Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 08:58

Интервью Путина собрало у экранов 3,5 млн человек

Интервью Путина индийским СМИ посмотрели более 3,5 млн человек

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Интервью российского лидера Владимира Путина тележурналистам India Today Group собрало 3,5 млн просмотров, сообщает РИА Новости. Согласно данным с площадок Aaj Tak, India Today и YouTube собрали около полутора миллионов зрителей.

Но по-настоящему виральный эффект обеспечили социальные сети: перепосты и публикации на сторонних каналах добавили в общую копилку еще 1,95 млн просмотров. Российские пользователи во «ВКонтакте» проявили не меньшее рвение, обеспечив более полумиллиона просмотров.

Встреча в Кремле не ограничилась лишь сухими вопросами и ответами. После интервью президент провел доверительную беседу с известными индийскими телеведущими Гитой Мохан и Анджаной Ом Кашьяп. Итоговая цифра просмотров — 3 566 600, и она продолжает расти.

Ранее издание Baijiahao написало, что Путин блестяще ответил на неоднозначный вопрос иностранной журналистки перед вылетом из Москвы в Индию. По информации СМИ, она поинтересовалась у лидера, каким должен быть баланс между Индией и Китаем: стороны находятся в сложных отношениях, что сделало вопрос неуместным.

Владимир Путин
интервью
Индия
просмотры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай встал на сторону России в ситуации с замороженными активами
В Москве затопило склады с техникой Apple на 30 млн рублей
Автоэксперт раскрыл, как изменилось отношение россиян к ремонту машин
Главврач устроил шоу «Большой брат» в стенах своей больницы
ФИФА пошла навстречу футбольным болельщикам в вопросе билетов
Венесуэла жестко ответила на притязания США
Путин исполнил новогодние мечты детей
Московский тиктокер выпил свою кровь и едва не умер
Помощница Винокура ответила на слухи о завершении карьеры юмориста
Салат с кальмарами на Новый год: яркий хит стола
Внука и его деда застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
Винокур окончательно отказался от карьеры ведущего
Сотни эстонцев стоят в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область
Российские «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Сибири
ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева
Суд обязал 10 россиян выплатить Долиной 67 млн рублей
Вучич раскрыл, чью сторону займет Сербия в конфликте России и Европы
«Слабые звенья» рынка: что мешает стабильным поставкам в регионах
В Госдуме нашли способ, как защитить россиян от «бабушкиных схем»
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.