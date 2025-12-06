Путин блестяще перехитрил журналистку после каверзного вопроса о Китае Baijiahao: Путин перехитрил журналистку с неуместным вопросом о Китае и Индии

Президент России Владимир Путин блестяще ответил на неоднозначный вопрос иностранной журналистки перед вылетом из Москвы в Индию, передает Baijiahao. По информации издания, она поинтересовалась у лидера, каким должен быть баланс между Индией и Китаем. В СМИ уточнили, что стороны находятся в сложных отношениях, что сделало вопрос неуместным.

Вопрос индийского журналиста в этот раз, похоже, вынуждает Россию выбирать между Китаем и Индией в их споре. Однако Путин своим ответом умело обошел все подводные камни, — пояснили в издании.

По словам аналитиков, Путин перехитрил оппонентку и заявил, что дорожит сотрудничеством с обеими странами и не намерен вмешиваться в двусторонние отношения. В издании отметили, что президент таким образом занял позицию нейтралитета.

Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что двухдневный визит Путина в Нью-Дели был незабываемым. Дипломат также оценил переговоры как очень успешные. Президент России провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу известнейшего индийского политика и общественного деятеля Махатмы Ганди.