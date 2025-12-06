ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:23

Путин блестяще перехитрил журналистку после каверзного вопроса о Китае

Baijiahao: Путин перехитрил журналистку с неуместным вопросом о Китае и Индии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин блестяще ответил на неоднозначный вопрос иностранной журналистки перед вылетом из Москвы в Индию, передает Baijiahao. По информации издания, она поинтересовалась у лидера, каким должен быть баланс между Индией и Китаем. В СМИ уточнили, что стороны находятся в сложных отношениях, что сделало вопрос неуместным.

Вопрос индийского журналиста в этот раз, похоже, вынуждает Россию выбирать между Китаем и Индией в их споре. Однако Путин своим ответом умело обошел все подводные камни, — пояснили в издании.

По словам аналитиков, Путин перехитрил оппонентку и заявил, что дорожит сотрудничеством с обеими странами и не намерен вмешиваться в двусторонние отношения. В издании отметили, что президент таким образом занял позицию нейтралитета.

Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что двухдневный визит Путина в Нью-Дели был незабываемым. Дипломат также оценил переговоры как очень успешные. Президент России провел несколько двусторонних переговоров и возложил венок к мемориалу известнейшего индийского политика и общественного деятеля Махатмы Ганди.

Владимир Путин
Индия
Китай
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ
«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.