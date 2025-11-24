День матери
Три главных шага к отличному урожаю: готовим малину и смородину к зиме

Секреты хорошего урожая малины и смородины: осенний уход по старинным методикам Секреты хорошего урожая малины и смородины: осенний уход по старинным методикам Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если осенний уход за ягодными кустами еще не проведен, самое время задуматься о будущем урожае. Секреты хорошего урожая малины и смородины кроются в правильной подготовке растений к зиме: грамотной обрезке, защите от морозов и своевременной подкормке.

Обрезка и формирование кустов

Начните с санитарной обрезки смородины: удалите старые ветки возрастом более пяти лет, поврежденные и больные побеги. У малины вырежьте все отплодоносившие двухлетние стебли под корень, оставив 7–10 крепких однолетних побегов на куст. Срезы обработайте садовым варом для защиты от инфекций.

Три главных шага к отличному урожаю: готовим малину и смородину к зиме Три главных шага к отличному урожаю: готовим малину и смородину к зиме Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подкормка перед зимой

Внесите под каждый куст смородины 100–150 граммов суперфосфата и 30–40 граммов калийной соли, заделывая удобрения в почву на глубину 10 сантиметров. Малину подкормите древесной золой (300 граммов на квадратный метр) и перегноем. Эти элементы помогут растениям накопить силы для зимовки и заложить здоровые цветочные почки.

Укрытие и защита от морозов

Пригните побеги малины к земле, закрепив их скобами или досками, и укройте лапником. Смородину в суровых регионах окучьте торфом на высоту 15 сантиметров. В случае сильных морозов укрытый куст легче перенесет зиму и не сломается под тяжестью снега.

Правильное размещение кустов

Соблюдайте расстояние между кустами: для смородины оптимально 1,5–2 метра, для малины — 0,7–1 метр в ряду и 2 метра между рядами. Такая схема обеспечит хорошее проветривание, достаточное освещение и удобство при сборе ягод. Загущенные посадки способствуют развитию болезней и снижают урожайность.

Правильное размещение кустов Правильное размещение кустов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весной не забудьте о санитарной обрезке, которая улучшит воздухообмен и проникновение света к молодым побегам. Именно комплексный подход и соблюдение проверенных методик станут залогом того, что секреты хорошего урожая малины и смородины раскроются в полной мере, подарив вам обильное плодоношение летом.

Ранее мы рассказывали, как заготовить почву для рассады: прочитайте, возможно, вы чего-то не знали!

