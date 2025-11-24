Три главных шага к отличному урожаю: готовим малину и смородину к зиме

Если осенний уход за ягодными кустами еще не проведен, самое время задуматься о будущем урожае. Секреты хорошего урожая малины и смородины кроются в правильной подготовке растений к зиме: грамотной обрезке, защите от морозов и своевременной подкормке.
Обрезка и формирование кустов
Начните с санитарной обрезки смородины: удалите старые ветки возрастом более пяти лет, поврежденные и больные побеги. У малины вырежьте все отплодоносившие двухлетние стебли под корень, оставив 7–10 крепких однолетних побегов на куст. Срезы обработайте садовым варом для защиты от инфекций.
Подкормка перед зимой
Внесите под каждый куст смородины 100–150 граммов суперфосфата и 30–40 граммов калийной соли, заделывая удобрения в почву на глубину 10 сантиметров. Малину подкормите древесной золой (300 граммов на квадратный метр) и перегноем. Эти элементы помогут растениям накопить силы для зимовки и заложить здоровые цветочные почки.
Укрытие и защита от морозов
Пригните побеги малины к земле, закрепив их скобами или досками, и укройте лапником. Смородину в суровых регионах окучьте торфом на высоту 15 сантиметров. В случае сильных морозов укрытый куст легче перенесет зиму и не сломается под тяжестью снега.
Правильное размещение кустов
Соблюдайте расстояние между кустами: для смородины оптимально 1,5–2 метра, для малины — 0,7–1 метр в ряду и 2 метра между рядами. Такая схема обеспечит хорошее проветривание, достаточное освещение и удобство при сборе ягод. Загущенные посадки способствуют развитию болезней и снижают урожайность.
Весной не забудьте о санитарной обрезке, которая улучшит воздухообмен и проникновение света к молодым побегам. Именно комплексный подход и соблюдение проверенных методик станут залогом того, что секреты хорошего урожая малины и смородины раскроются в полной мере, подарив вам обильное плодоношение летом.
