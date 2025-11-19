Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 11:00

Как заготовить почву для рассады: осенние хитрости для ленивых садоводов

Как заготовить почву для рассады: осенние хитрости для ленивых садоводов
Если ноябрь уже в разгаре, а вы из тех садоводов и огородников, кто еще не успел заготовить компоненты для рассадного грунта, не переживайте — это можно сделать прямо сейчас. Мы расскажем пошагово, как правильно подготовить все необходимое. Заготовка компонентов осенью — это умная подготовка к весеннему сезону, которая сэкономит ваше время и силы.

Компоненты для рассады в первую очередь — это почвосмесь, которая станет основой для здоровых ростков. Начните с заготовки торфа: соберите его в лесу или на болотистых участках, где он рыхлый и чистый, без примесей. Для огородной земли подойдет верхний слой с вашего участка — снимите 10–15 см почвы с мест, где росли не пасленовые культуры, чтобы избежать болезней. Компост готовьте из опавших листьев, сорняков и растительных остатков: уложите слоями в компостную кучу, перелопачивайте раз в месяц для равномерного гниения. Перегной получайте из перепревшего навоза — дайте ему полежать год в теплом месте.

Теперь о заготовке компонентов для рассадного грунта в целом: соберите землю в сухую погоду, чтобы она не слипалась. Смешайте компоненты в пропорции 1:1:1 (торф, земля, компост), добавьте перегной для питательности — на 10 кг смеси хватит 2 кг. Всыпьте древесную золу из фруктовых пород (не хвойных) — 100–200 г на ведро, она обогатит калием и снизит кислотность. Если почва с участка подозрительна на вредителей, продезинфицируйте: просейте через сито и прогрейте в духовке при 80 градусах 30 минут или пролейте кипятком. Разложите готовую смесь по тарам — пластиковым контейнерам или ящикам — и храните в прохладном месте, таком, как подвал или погреб, чтобы не пересохла.

Заготовка компонентов для рассадного грунта. Как заготовить торф, огородную землю, компост, перегной Заготовка компонентов для рассадного грунта. Как заготовить торф, огородную землю, компост, перегной Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не забудьте запланировать и другие работы: заготовьте садовый инвентарь, подготовьте тару для рассады, проверьте семена. А если хотите опередить время, уже сейчас устройте подзимний посев моркови или свеклы в подготовленные грядки — просто разрыхлите почву и заделайте семена на 2 см.

Весна придет незаметно, а вы будете готовы — с питательной почвой и организованным хозяйством. Удачных заготовок и богатого урожая!

Ранее мы рассказывали вам о том, как выбрать и где установить защитный экран на участке.

