11 ноября 2025 в 09:00

Снег выпал: можно ли обрезать деревья и кустарники в саду зимой?

Снег выпал: можно ли обрезать деревья и кустарники в саду зимой? Снег выпал: можно ли обрезать деревья и кустарники в саду зимой? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выпавший в регионах нашей страны снег не является помехой для санитарной обрезки сухих и поврежденных веток в саду. Ее можно проводить даже зимой, если соблюдать несколько важных правил.

Когда обрезка опасна

Если температура опускается ниже –5 градусов или погода сырая, то не всякую обрезку можно проводить. Формирующую и омолаживающую лучше отложить: есть риск повреждения дерева. В такую погоду стоит подумать и о собственной безопасности — мокрые или покрытые ледком лестницы опасны при работах на высоте. А вот санитарную обрезку деревьев и кустарников делать можно смело.

Что обрезать при санитарной обрезке

Санитарная обрезка предполагает удаление сухих, сломанных, больных или поврежденных морозом веток. Такая обрезка проводится круглый год и помогает предотвратить распространение болезней по всему саду. Если температура воздуха стабильно выше –5 градусов и нет сильного ветра, можно аккуратно провести санитарную обрезку даже при наличии снега. Используйте острые инструменты и обязательно обрабатывайте срезы садовым варом, чтобы предотвратить заражение.

Формирующую обрезку отложите

Обрезку деревьев и кустарников, к примеру формирующую и омолаживающую, мы рекомендуем отложить до весны. При сильных морозах древесина становится хрупкой, и даже аккуратная обрезка может нанести вред растению. Снежный покров также затрудняет проведение работ и оценку формы кроны.

Если вы не успели сделать формирующую и омолаживающую обрезку осенью, пометьте лишние ветки яркой лентой. Саму обрезку отложите до весны, когда снег сойдет, температура стабилизируется и можно будет спокойно поработать над формой кроны без риска для дерева и для себя.

Ранее мы рассказывали, как укрывать растения, чтобы защитить их от морозов и снега.

садоводство
осень
зима
советы
дача
своими руками
растения
деревья
Виктория Семенова
В. Семенова
