10 ноября 2025 в 12:30

Как правильно обрезать волчки на яблоне осенью: пошаговая инструкция

Как правильно обрезать волчки на яблоне осенью: пошаговая инструкция Как правильно обрезать волчки на яблоне осенью: пошаговая инструкция Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сейчас самое время обрезать яблони — нужно подготовиться к новому дачному сезону заранее. Осенняя обрезка яблони поможет улучшить плодоношение и сформировать красивую крону дерева.

В ноябре проводят осеннюю обрезку яблони, когда деревья уже вступают в период покоя, но до наступления устойчивых морозов. Важно делать это в сухую погоду при температуре выше минус 5 градусов, чтобы не травмировать деревья. Для молодых яблонь рекомендуется удалять не более четверти побегов, для старых — до трети. Во время работы проверяйте каждый побег, удаляйте все сухие, больные и поврежденные ветви, а также следите за тем, чтобы не оставлять пенечки.

Что делать осенью с волчками?

Чаще всего волчки — это вертикальные мощные побеги, которые не плодоносят, а лишь отнимают силы у дерева. Их можно удалить на кольцо — так они не загустят крону. Но если есть перспективные волчки, их можно превратить в плодовые ветви с помощью кербовки. Отберите здоровые побеги, сделайте надрез под спящей почкой на 2–3 см, не повреждая проводящие ткани. Это стимулирует рост боковых побегов и превратит волчки в плодовые ветви. Обработайте срезы садовым варом или масляной краской для защиты от инфекций.

Особое внимание уделите кербовке на тонких и средних ветвях, где хочется получить дополнительные плодоносящие побеги. Достаточно одной-двух таких процедур на крупную ветвь. Слабые и бесплодные волчки сразу удаляйте, чтобы не тратить силы дерева впустую. Комбинируйте кербовку с обрезкой для лучшего результата.

Эти простые шаги помогут яблоне хорошо перезимовать и радовать вас богатым урожаем весной.

Помните, осенняя обрезка яблони — залог здорового дерева и отличного урожая. Что делать осенью с волчками — теперь знаете, а кербовка станет отличным способом перевоплотить их в плодовые ветви.

Ранее мы рассказывали, какие озимые еще можно успеть посадить в ноябре: ищите свой регион в нашем материале.

