Озимые культуры в ноябре: секреты успешной посадки по регионам

Ноябрь — это последний и самый благоприятный месяц для подготовки грядок к зиме. Если вы хотите получить ранний и богатый урожай, то посадка озимого чеснока и лука должна стать приоритетом именно сейчас. Холодная земля и приближающиеся морозы — это не помеха, а наоборот, идеальные условия для успешной зимовки посадочного материала.

Почему ноябрь идеален для озимых культур

Озимый чеснок и лук нуждаются в периоде холода для формирования мощной корневой системы. Если посадить их слишком рано, они начнут расти в теплую осень, истощат силы и могут не пережить зиму. Если опоздать с посадкой озимого чеснока и лука до декабря, они не успеют укорениться до устойчивых морозов. Ноябрь же дает растениям ровно столько времени, сколько им нужно: они пускают корни в прохладную почву, но надземная часть остается в спящем состоянии.

Пошаговая инструкция посадки

Первый шаг — подготовьте грядку: перекопайте почву на глубину 20–25 сантиметров, внесите перегной или компост. Второй шаг — выберите ровный участок с хорошим дренажем, чтобы весной не было застоя талой воды. Третий шаг — за неделю до посадки озимого материала внесите комплексное удобрение, богатое фосфором и калием. Четвертый шаг — отберите крупные, здоровые зубчики чеснока и луковицы, отбросив поврежденные экземпляры. При посадке соблюдайте глубину: чеснок сажают на 5–7 сантиметров, лук — на 3-4 сантиметра.

Посадка озимого чеснока и лука — сажаем в ноябре, до наступления устойчивых морозов. Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сроки посадки по регионам России

В южных регионах (Краснодарский край, Ростовская область) сажайте до конца ноября. На территориях с умеренным климатом (Московская, Тверская, Тамбовская области) начинайте посадку с первой декады ноября. Для северных и уральских регионов (Пермский край, Свердловская область) оптимальные сроки — начало и середина ноября. Сибирским садоводам нужно поспешить: вторая половина октября и первая декада ноября — критические сроки для посадки озимых.

На Урале и в Сибири почва промерзает быстро, поэтому промедление чревато неудачей. В центральной России погода более благосклонна, и вторая половина ноября тоже подойдет. Главное правило: земля должна остыть до плюс 15 градусов, но еще не промерзнуть.

Если вы упустили сроки посадки озимого чеснока и лука в вашем регионе, не отчаивайтесь. Весеннюю посадку также можно провести успешно, хотя урожай будет немного позже. Но опытные огородники знают: озимые культуры, посаженные в нужное время, дают на 30–40 процентов больший урожай, чем яровые собратья. Потратьте время сейчас — зимой растения окрепнут под снегом, а к лету вас ждет щедрый результат.

