Канапе для фуршета с сейтаном: вкус и польза в одном блюде

Если вы планируете устроить фуршет, канапе с сейтаном станет отличным решением! Готовится быстро, а получается сочно и сытно!

Для канапе понадобятся: хлеб цельнозерновой — 4 ломтика, сейтан — 150 г, свежий огурец — 1 шт., зелень петрушки — 5 г, томат — 1 шт., горчица — 1 ч. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль и перец по вкусу.

Хлеб нарежьте маленькими квадратиками, сейтан тонко порежьте. На каждый ломтик хлеба намажьте немного горчицы, сверху выложите сейтан, огурец и томат. Закрепите шпажкой. Украсьте петрушкой, посолите и поперчите. Сразу подавайте к столу!

