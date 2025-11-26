День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:30

Канапе для фуршета с сейтаном: вкус и польза в одном блюде

Канапе для фуршета с сейтаном Канапе для фуршета с сейтаном Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы планируете устроить фуршет, канапе с сейтаном станет отличным решением! Готовится быстро, а получается сочно и сытно!

Для канапе понадобятся: хлеб цельнозерновой — 4 ломтика, сейтан — 150 г, свежий огурец — 1 шт., зелень петрушки — 5 г, томат — 1 шт., горчица — 1 ч. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль и перец по вкусу.

Хлеб нарежьте маленькими квадратиками, сейтан тонко порежьте. На каждый ломтик хлеба намажьте немного горчицы, сверху выложите сейтан, огурец и томат. Закрепите шпажкой. Украсьте петрушкой, посолите и поперчите. Сразу подавайте к столу!

Ранее мы поделились рецептом веганского салата цезарь со спаржей.

Читайте также
Канапе для фуршета: простой рецепт с тофу, который покорит гостей
Семья и жизнь
Канапе для фуршета: простой рецепт с тофу, который покорит гостей
Цезарь без листьев салата? Да! Готовим с тыквой, грушей и фундуком
Семья и жизнь
Цезарь без листьев салата? Да! Готовим с тыквой, грушей и фундуком
Без биксера и возни с тестом! Итальянский пирог «Нуа» с заварным кремом — идеальное угощение к новогоднему столу
Общество
Без биксера и возни с тестом! Итальянский пирог «Нуа» с заварным кремом — идеальное угощение к новогоднему столу
Вкуснее и нежнее Наполеона! Меренговый рулет с мандаринами — простая и эффектная выпечка на новогодний стол
Общество
Вкуснее и нежнее Наполеона! Меренговый рулет с мандаринами — простая и эффектная выпечка на новогодний стол
Самое простое и вкусное желе! Французское бланманже за 15 минут
Семья и жизнь
Самое простое и вкусное желе! Французское бланманже за 15 минут
закуски
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Королевская семья Британии: новости, Кейт и Уильяму понадобился психолог
Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке
«Столько доброты и желания помочь»: актриса Корниенко о характере Шарыкиной
В АТОР раскрыли самое дешевое направление для путешествий зимой
Топ-5 аккумуляторных шуруповертов: рейтинг самых надежных моделей
Пенсионер обварился в луже с кипятком и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.