Салат «Цезарь» со спаржей: веганское лакомство за 10 минут

Для вкусного веганского салата «Цезарь» понадобятся: 100 г соевой спаржи (количество можно регулировать по вкусу), 200 г листьев салата, 150 г черри, 4 кусочка белого хлеба и 1 ст. л. лимонного сока, а также по 1 ч. л. горчицы и немного соли по вкусу. Спаржу отожмите от лишней жидкости и нарежьте кубиками. Салат крупно нарвите. Хлеб нарежьте кубиками, а помидоры — четвертинками или половинками. Хлеб подсушите на сковородке (добавлять масло не нужно). Для соуса соедините цитрусовый сок, горчицу, соль и хорошенько перемешайте. Соедините продукты в боуле, добавьте сухарики и аккуратно перемешайте. Салат «Цезарь» готов к подаче!

