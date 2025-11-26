Салат «Нежность» готовлю на Новый год и не только: простой рецепт с курицей и шампиньонами

Салат «Нежность» готовлю на Новый год и не только: простой рецепт с курицей и шампиньонами. Этот салат стал моим секретным оружием для быстрых вкусностей к столу. Все были в полном восторге от нежной текстуры и гармоничного вкуса. А готовится он действительно за 15 минут — просто волшебство!

Берем: куриное филе отварное — 300 г, шампиньоны свежие — 250 г, лук репчатый — 1 шт., огурцы соленые — 3 шт., яйца — 4 шт., сыр твердый — 150 г, майонез, масло сливочное для жарки.

Куриное филе разбираю на тонкие волокна — так салат получается особенно нежным. Грибы с луком обжариваю на сливочном масле до золотистости — этот аромат сводит с ума! Яйца и сыр натираю на мелкой терке, огурцы режу мелким кубиком. Собираю слоями в прозрачной салатнице: сначала сочная курочка с майонезной сеточкой, затем душистые грибы с луком, хрустящие огурчики, яичная подушка и завершаю сырным покрывалом.

Секрет: даю салату настояться в холодильнике 1-2 часа — тогда все слои пропитываются, и вкус становится по-настоящему волшебным! Украшаю веточками укропа и зернами граната — смотрится как ресторанное блюдо!

