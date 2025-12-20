Новый год-2026
20 декабря 2025 в 12:30

Бомбическое сочетание: крабовые слойки с копченой нотой из готового теста — так вы точно не готовили

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бомбическое сочетание: крабовые слойки с копченой нотой из готового теста — так вы точно не готовили. Хрустящее слоеное тесто, сочная начинка из крабовых палочек и копченой курицы, тянущийся сыр и легкая сладко-острая нотка соуса чили — эти слойки моментально покоряют с первого укуса. Они выглядят эффектно, готовятся просто и идеально подходят для праздничного стола или неожиданных гостей. Отличная альтернатива привычным закускам.

Ингредиенты: слоеное бездрожжевое тесто — 500 г, крабовые палочки — 200 г, копченая курица (филе) — 200 г, твердый сыр — 150 г, соус сладкий чили — 2–3 ст. л., яйцо — 1 шт. (для смазывания).

Приготовление: крабовые палочки и копченую курицу мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. В миске соедините крабовые палочки, курицу, сыр и соус сладкий чили, тщательно перемешайте начинку. Слоеное тесто слегка раскатайте и нарежьте на квадраты или прямоугольники. В центр каждого кусочка выложите начинку, сложите тесто конвертом или треугольником и хорошо защипните края. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой, хрустящей корочки. Подавайте горячими или теплыми.

Ранее мы делились рецептом блюда вкуснее пирожков, которое не надо жарить в тонне масла. Уральские шаньги с картошкой — простой рецепт с обалденным тестом.

Проверено редакцией
