Салат «Кокетка» — вкуснота на Новый год за 10 минут: нужно натереть на терке 5 простых продуктов

Салат «Кокетка» — вкуснота на Новый год за 10 минут: нужно натереть на терке 5 простых продуктов

Салат «Кокетка» — вкуснота на Новый год за 10 минут: нужно натереть на терке 5 простых продуктов. Этот салат стал для меня настоящим открытием праздничного сезона! Гости сначала любовались, а потом умяли за пять минут. Сочетание нежных сырков, свежего яблока и моркови создает легкую гармонию вкуса.

Берем морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, яйца — 4-5 шт., сырки плавленые — 3 шт., яблоко зеленое — 1 шт., сыр твердый — 70 г, майонез.

Морковь натираю на мелкой терке, смешиваю с давленым чесноком и майонезом. Яйца варю вкрутую, отделяю белки от желтков и тру отдельно. Сырки предварительно подмораживаю 15 минут — так они идеально трутся! Яблоко натираю прямо перед сборкой, чтобы не потемнело. Собираю салат слоями: сначала нежные плавленые сырки с майонезной сеточкой, затем белковая подушка, ароматная морковь с чесноком, освежающее яблоко, снова морковка, сырки, белки и завершаю тертым твердым сыром с желтковой крошкой.

Секрет: даю салату настояться 1–2 часа в холодильнике — тогда все слои пропитываются, и вкус становится по-настоящему волшебным!

Ранее мы готовили салат «Рубиновый браслет» со свеклой. Простой рецепт на Новый год, который покорит всех.