Салат «Рубиновый браслет» со свеклой: простой рецепт на Новый год, который покорит всех. Готовлю этот салат уже третий год подряд — и он неизменно становится звездой новогоднего стола! Сочетание нежной свеклы, сочного граната и хрустящих орехов завоевало сердца всех моих гостей. Исчезает со стола первым — проверено неоднократно!

Берем: свекла запеченная — 300 г, куриное филе отварное — 300 г, грецкие орехи — 50 г, зерна граната — 3 ст.л., сыр твердый — 100 г, чеснок — 2 зубчика, сметана и майонез — по 2 ст.л., соль, перец, укроп для украшения.

Свеклу запекаю в духовке — так она сохраняет насыщенный вкус и аромат. Остывшую свеклу натираю на крупной терке, куриное филе разбираю на тонкие волокна. Грецкие орехи слегка подрумяниваю на сухой сковороде и измельчаю — так они раскрывают свой вкус. Соединяю все ингредиенты: добавляю тертый сыр, давленный чеснок, рубиновые зерна граната. Заправляю смесью сметаны и майонеза — это дает идеальный баланс нежности и пикантности.

Секрет: выкладываю салат в виде кольца — смотрится очень эффектно! Украшаю веточками укропа и яркими зернами граната. Даю настояться 30 минут в холодильнике — тогда вкусы полностью раскрываются и гармонично сочетаются.