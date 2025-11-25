День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:00

Салат «Рубиновый браслет» со свеклой: простой рецепт на Новый год, который покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Рубиновый браслет» со свеклой: простой рецепт на Новый год, который покорит всех. Готовлю этот салат уже третий год подряд — и он неизменно становится звездой новогоднего стола! Сочетание нежной свеклы, сочного граната и хрустящих орехов завоевало сердца всех моих гостей. Исчезает со стола первым — проверено неоднократно!

Берем: свекла запеченная — 300 г, куриное филе отварное — 300 г, грецкие орехи — 50 г, зерна граната — 3 ст.л., сыр твердый — 100 г, чеснок — 2 зубчика, сметана и майонез — по 2 ст.л., соль, перец, укроп для украшения.

Свеклу запекаю в духовке — так она сохраняет насыщенный вкус и аромат. Остывшую свеклу натираю на крупной терке, куриное филе разбираю на тонкие волокна. Грецкие орехи слегка подрумяниваю на сухой сковороде и измельчаю — так они раскрывают свой вкус. Соединяю все ингредиенты: добавляю тертый сыр, давленный чеснок, рубиновые зерна граната. Заправляю смесью сметаны и майонеза — это дает идеальный баланс нежности и пикантности.

Секрет: выкладываю салат в виде кольца — смотрится очень эффектно! Украшаю веточками укропа и яркими зернами граната. Даю настояться 30 минут в холодильнике — тогда вкусы полностью раскрываются и гармонично сочетаются.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат с тыквой и копченой курицей за 20 минут — неожиданное сочетание
Семья и жизнь
Салат с тыквой и копченой курицей за 20 минут — неожиданное сочетание
Праздничные ежики с картошкой в духовке: простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года
Общество
Праздничные ежики с картошкой в духовке: простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года
Закусочные бутерброды с селедкой: два варианта на новогодний стол! Эта вкуснятина улетает быстрее, чем бутерброды с икрой
Общество
Закусочные бутерброды с селедкой: два варианта на новогодний стол! Эта вкуснятина улетает быстрее, чем бутерброды с икрой
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Общество
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Лепешки, которые выручают всегда — мой любимый ленивый рецепт на случай, когда холодильник опустел
Общество
Лепешки, которые выручают всегда — мой любимый ленивый рецепт на случай, когда холодильник опустел
салаты
Новый год
простой рецепт
свекла
курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Макрон опроверг возможную отправку военных на Украину
Стало известно, откуда ВСУ запустили беспилотники на Ростовскую область
«Анализируем»: Песков о встрече представителей России и США в Абу-Даби
Песков подтвердил открытость России к переговорам по Украине
Песков ответил на вопрос о роли европейцев в мирном процессе по Украине
Сменившая гражданство Сподаренко пожаловалась на финансовые проблемы
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.