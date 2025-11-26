День матери
Без миксера и возни с тестом! Итальянский пирог «Нуа» с заварным кремом — идеальное угощение к новогоднему столу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется настоящей итальянской нежности в домашних условиях, пирог «Нуа» становится идеальным решением. Этот удивительный десерт сочетает в себе нежнейшее песочное тесто и бархатный заварной крем, создавая гармонию, которая буквально тает во рту. Что делает его особенно привлекательным — готовится он полностью на растительном масле, без сливочного, и совершенно не требует миксера. Легкая цитрусовая нотка от лимонной цедры освежает вкус, а ванильный крем дарит то самое ощущение праздника. Такой пирог одинаково хорош и к утреннему кофе, и к вечернему чаю, становясь тем самым десертом, который хочется готовить снова и снова.

Для крема смешайте 1 желток с 80 г сахара, добавьте 15 г муки и 15 г крахмала. Постепенно влейте 280 мл горячего молока с ванильным сахаром. Варите на медленном огне до загустения. Для теста взбейте 2 яйца со щепоткой соли и 150 г сахара. Добавьте 60 мл молока, 80 мл растительного масла, цедру половины лимона. Просеките 230 г муки с 10 г разрыхлителя и соедините с жидкой частью. В форму выложите 2/3 теста, распределите остывший крем, сверху — оставшееся тесто. Выпекайте при 180 °C 45–50 минут. Дайте полностью остыть в форме — только тогда пирог раскроет свой нежный вкус!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
