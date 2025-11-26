Обвинение уличило Тимура Иванова в действиях против государства

Представитель Генпрокуратуры РФ в Пресненском суде Москвы заявила, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов использовал служебные полномочия вопреки интересам государства. По ее словам, он также задействовал коррупционные связи для личного обогащения и получения выгоды родственниками, передает ТАСС.

Иванов решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государства. Использовал коррупционные связи, — отметила представитель надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что Иванов, признанный банкротом, передаст государству имущество стоимостью свыше 800 млн рублей. Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области, которую следствие рассматривает как взятку. Иванов не станет оспаривать ее изъятие. Адвокат Мурад Мусаев подчеркнул, что сам Иванов не является собственником недвижимости.

Иванов до этого признал долг в рамках рассмотрения дела о банкротстве, где истцом выступал Промсвязьбанк. Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев уточнил, что долг по кредиту бесспорен, поскольку на полученные средства был куплен дом в Раздорах.