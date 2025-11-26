День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:41

Обвинение уличило Тимура Иванова в действиях против государства

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представитель Генпрокуратуры РФ в Пресненском суде Москвы заявила, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов использовал служебные полномочия вопреки интересам государства. По ее словам, он также задействовал коррупционные связи для личного обогащения и получения выгоды родственниками, передает ТАСС.

Иванов решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государства. Использовал коррупционные связи, — отметила представитель надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что Иванов, признанный банкротом, передаст государству имущество стоимостью свыше 800 млн рублей. Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области, которую следствие рассматривает как взятку. Иванов не станет оспаривать ее изъятие. Адвокат Мурад Мусаев подчеркнул, что сам Иванов не является собственником недвижимости.

Иванов до этого признал долг в рамках рассмотрения дела о банкротстве, где истцом выступал Промсвязьбанк. Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев уточнил, что долг по кредиту бесспорен, поскольку на полученные средства был куплен дом в Раздорах.

Тимур Иванов
коррупция
суды
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство раскрыло детали задержания россиянки по делу SOS Donbass
В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников
В Большом театре нашли еще один способ реализовать билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Королевская семья Британии: новости, Кейт и Уильяму понадобился психолог
Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке
«Столько доброты и желания помочь»: актриса Корниенко о характере Шарыкиной
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.