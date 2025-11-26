День матери
26 ноября 2025 в 11:46

В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста

Вице-премьер Григоренко: разработан сервис подтверждения возраста по биометрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России в ближайшее время могут запустить сервис подтверждения возраста по биометрии для покупки товаров онлайн могут запустить, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, которые передает РИА Новости, сервис доработан и готов к применению.

Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения, использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете, — сказал Григоренко.

Ранее сообщалось, что в России еще не фиксировались факты применения биометрических данных для неправомерного доступа к платежным сервисам. Однако, как уточнили в МВД, мошенники активно используют тему биометрии как способ манипулирования жертвами.

До этого заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров заявил, что основным препятствием для развития онлайн-торговли вином является несогласованность государственных органов. Эксперт подчеркнул, что современные методы проверки возраста покупателя, такие как биометрия, могут эффективно применяться и в онлайн-продажах.

