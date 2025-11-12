Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 16:29

Назван главный барьер для запуска онлайн-продаж алкоголя

Главным барьером для онлайн-торговли вином стали разногласия в госорганах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основным препятствием для развития онлайн-торговли и продаж вина является отсутствие согласованности среди государственных органов, рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров на Российском винодельческом форуме в Москве. По словам Павла Майорова, отрасль точно готова к таким изменениям, передает корреспондент NEWS.ru.

Скорее, проблема в консенсусе внутри государственных органов. Отрасль совершенно точно готова. Единственный аргумент, который сегодня звучит, разрушается о реальность, если об этом подумать хотя бы больше пяти секунд. Речь о том, что утверждается, что якобы при онлайн-продаже невозможна верификация возраста приобретателя, — прокомментировал Майоров.

По словам эксперта, современные методы проверки возраста, такие как биометрия в загранпаспорте или портал «Госуслуги», эффективно контролируют соблюдение возрастных ограничений при онлайн-покупках, аналогично другим дистанционным действиям. Он также добавил, что вероятность того, что продавец в магазине проверит возраст покупателя, гораздо ниже, чем использование биометрических данных.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают повышение возрастного ценза на алкоголь до 21 года. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает это сложным и предлагает сначала провести эксперимент в регионах. Регионы могут ограничивать продажу алкоголя в отдельные даты, но вопрос требует детального изучения.

вино
онлайн-продажи
власти
проверки
возраст
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.