Назван главный барьер для запуска онлайн-продаж алкоголя

Основным препятствием для развития онлайн-торговли и продаж вина является отсутствие согласованности среди государственных органов, рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров на Российском винодельческом форуме в Москве. По словам Павла Майорова, отрасль точно готова к таким изменениям, передает корреспондент NEWS.ru.

Скорее, проблема в консенсусе внутри государственных органов. Отрасль совершенно точно готова. Единственный аргумент, который сегодня звучит, разрушается о реальность, если об этом подумать хотя бы больше пяти секунд. Речь о том, что утверждается, что якобы при онлайн-продаже невозможна верификация возраста приобретателя, — прокомментировал Майоров.

По словам эксперта, современные методы проверки возраста, такие как биометрия в загранпаспорте или портал «Госуслуги», эффективно контролируют соблюдение возрастных ограничений при онлайн-покупках, аналогично другим дистанционным действиям. Он также добавил, что вероятность того, что продавец в магазине проверит возраст покупателя, гораздо ниже, чем использование биометрических данных.

Ранее сообщалось, что в России обсуждают повышение возрастного ценза на алкоголь до 21 года. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает это сложным и предлагает сначала провести эксперимент в регионах. Регионы могут ограничивать продажу алкоголя в отдельные даты, но вопрос требует детального изучения.