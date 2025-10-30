Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:33

В России оценили идею продавать алкоголь с 21 года

Глава НС3ПП Шапкин: идею продавать алкоголь с 21 года будет сложно реализовать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инициативу продавать алкоголь с 21 года будет сложно реализовать, заявил «Москве 24» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин. Он напомнил, что в России человек официально считается взрослым с 18 лет.

Сначала подобную идею стоит проводить в экспериментальном формате в регионах. Результаты нужно оценить, посмотреть, как это повлияло, в том числе на то, пьет ли молодежь, больше ли там суррогата появилось, увеличились ли случаи отравления алкоголем, — предложил Шапкин.

Он добавил, что в случае, если в магазине откажутся продать спиртное покупателю старше 18 лет, может возникнуть конфликт на тему прав потребителя. При этом регионы могут ограничивать продажу алкоголя в определенные даты.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) не поддержал практику регионов, ограничивающих продажу алкоголя, назвав ее глупостью. По его словам, люди должны сами прийти к решению отказаться от спиртного.

алкоголь
напитки
регионы
магазины
