Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео ФСБ показала кадры с реакцией террориста на вынесенный приговор в 24 года

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись с реакцией осужденного террориста на приговор суда. На кадрах видно, как подсудимый выслушивает решение о назначении 24 лет строгого режима, практически не проявляя эмоциональных реакций.

При выводе из зала судебных заседаний мужчина обернулся. Он кивнул головой и произнес «До свидания».

Ранее житель Ростова-на-Дону был приговорен к 24 годам заключения в колонии строгого режима за сбор разведывательной информации о системах противовоздушной обороны в Московской области. Согласно материалам дела, в 2023 году обвиняемый установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и начал выполнять ее задания. Он осуществлял запуск беспилотных летательных аппаратов для проверки уязвимостей объектов ПВО и разрабатывал план подрыва самолета с высокопоставленным российским чиновником на борту.

До этого в Алтайском крае правоохранительные органы предотвратили попытку диверсии на железнодорожном участке между станциями Алтайская и Бийск. Двое местных жителей планировали совершить взрыв по заданию украинских спецслужб. При задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответными действиями силовиков. В ходе операции было изъято незаконно хранившееся оружие.