26 ноября 2025 в 11:51

Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ

В Новороссийске 20 квартир и 15 частных домов получили повреждения из-за БПЛА

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Новороссийске рабочие группы продолжают оценивать ущерб, нанесенный в результате недавней атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. По его данным, получили повреждения как минимум 20 квартир в многоэтажных домах, 15 частных домов, а также спортивная школа и городская поликлиника.

Прорабатываем все возможные пути решения для наиболее эффективного и скорейшего восстановления повреждений, — поделился Кравченко.

Глава администрации сообщил, что поквартирный обход пострадавших домов продолжается. В Центральном районе атака затронула остекление в 10 квартирах 10 многоквартирных домов. В Восточном районе повреждения окон получили восемь частных домов, а в одном из них утрачено имущество первой необходимости. В селе Гайдук атака привела к повреждению окон в 10 квартирах, семи частных домах, а также затронула спортивную школу «Факел» и городскую поликлинику № 6.

Ранее глава Новороссийска поделился кадрами последствий ударов украинских дронов по городу. В результате атаки пострадали не только жилые дома, но и автомобили и другие объекты.

