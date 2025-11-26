Российский военный спас украинскую девочку из-под обстрелов в Марьинке

Российский боец Марат Ганиев из Казани спас маленькую украинскую девочку во время боев под Марьинкой, сообщает KP.RU. По данным издания, он вынес ребенка из-под обстрела в вещмешке, когда заметил его одного в разрушенном доме среди игрушек.

Как пишет источник, Ганиев ушел на СВО осенью 2022 года. Мужчина служил под Горловкой, в Угледаре и участвовал в боях за Авдеевку. Так, во время одного из ожесточенных боев он нашел девочку в рваном платье в заброшенном доме и решил немедленно вывезти ее с линии огня.

Ганиев ушел на фронт в 42 года. К моменту спасения ребенка он уже прошел несколько направлений Донбасса.

Ранее командир штурмовой роты с позывным Миссионер в одиночку эвакуировал раненого бойца с передовой на Краматорском направлении, чтобы не подвергать опасности всю группу. Благодаря быстрой эвакуации раненому удалось сохранить ногу, и сейчас он находится на лечении.

До этого российский военнослужащий с позывным Космик предотвратил гибель сослуживцев, сбив вражеский дрон-камикадзе с помощью армейского рюкзака. Инцидент произошел в окопе, когда боец метнул рюкзак в приближающийся беспилотник с расстояния менее метра, чем спас жизнь всей группе.