Командир ВС РФ на руках вынес раненого бойца с передовой

Командир штурмовой роты вынес на себе раненого бойца с передовой на Краматорском направлении, передает РИА Новости. Командующий штурмовой роты отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, с позывным Миссионер принял такое решение, чтобы не подвергать риску группу штурмовиков.

Пошло заражение, инфекция попала в рану. Эвакуация была очень сложная. Противник не подпускал к позиции, и, как только появилось «окно», взял его сам, потому что там была очень плохая обстановка, там постоянно дежурили «птицы» противника и не давали прохода. И группа из нескольких человек, которые бы эвакуировали, могла притянуть к себе внимание противника, тем самым пострадали бы еще люди, — пояснил военнослужащий.

Он уточнил, что сейчас раненый боец восстанавливается в руках медиков. Ногу ему удалось сохранить благодаря быстрой эвакуации.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Клим из Якутии, получив ранение, находясь под атакой четырех FPV-дронов противника, не бросил своего товарища. Он вывез сослуживца на мотоцикле. Группа Клима, которая занимается эвакуацией в батальоне «Ваха», во время выполнения задания попала под шквальный огонь дронов противника. В результате обстрела один мотоцикл был уничтожен, а оба бойца получили ранения. Несмотря на перелом руки и другие повреждения, Клим не сразу осознал тяжесть своих травм, потому что всеми силами пытался спасти сослуживца.