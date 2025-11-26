День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:48

В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США

Ушаков: США передавали России разные версии мирного плана

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия неофициально получила от США сразу несколько вариантов мирного плана, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, в этих версиях даже можно запутаться.

Там несколько бумаг. Я сейчас даже не буду обсуждать. Несколько вариантов. Кое в чем можно даже запутаться, — сказал Ушаков.

Помощник президента также отметил, что представители российских и украинских спецслужб периодически проводят встречи в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, в ходе бесед стороны обсуждают щепетильные вопросы, в том числе обмен пленными.

По словам Ушакова, российско-американские отношения сейчас выстраиваются, но этот процесс идет тяжело. Налаживание контактов происходит в том числе в ходе телефонных переговоров, уточнил он.

Ранее Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и еще ряд представителей американской администрации, имеющих отношение к украинскому вопросу, могут приехать в российскую столицу на следующей неделе. Он отметил, что по этому поводу у РФ и США уже есть определенные договоренности.

