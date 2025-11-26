Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине Трамп: в мирном плане по Украине все еще остается несколько спорных пунктов

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что американский план по урегулированию на Украине близок к согласованию сторон. По его информации, осталось всего несколько пунктов, которые стороны пока не одобрили.

Остались лишь несколько пунктов разногласий, — написал Трамп.

Ранее американский лидер признался, что ждет встречи со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени. Трамп пояснил, что встреча станет возможной после согласования сделки по урегулированию конфликта или на финальной стадии ее обсуждения.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США добились значительного прогресса в достижении мирного соглашения по Украине, усадив за стол переговоров Киев и Москву. По ее словам, для завершения соглашения осталось урегулировать несколько деликатных, но преодолимых деталей в трехстороннем формате.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ. Дипломат также высоко оценил посреднические усилия Белоруссии и Турции.