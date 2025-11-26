День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 00:53

Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине

Трамп: в мирном плане по Украине все еще остается несколько спорных пунктов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что американский план по урегулированию на Украине близок к согласованию сторон. По его информации, осталось всего несколько пунктов, которые стороны пока не одобрили.

Остались лишь несколько пунктов разногласий, — написал Трамп.

Ранее американский лидер признался, что ждет встречи со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Республиканец также выразил надежду, что она состоится уже в скором времени. Трамп пояснил, что встреча станет возможной после согласования сделки по урегулированию конфликта или на финальной стадии ее обсуждения.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США добились значительного прогресса в достижении мирного соглашения по Украине, усадив за стол переговоров Киев и Москву. По ее словам, для завершения соглашения осталось урегулировать несколько деликатных, но преодолимых деталей в трехстороннем формате.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ. Дипломат также высоко оценил посреднические усилия Белоруссии и Турции.

Дональд Трамп
урегулирование
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы размеры зарплат украинских мигрантов в Польше
Гороскоп 26 ноября: тренируемся, влюбляемся, помалкиваем
Сооснователь «Лукойла» продал свою долю в компании
Рискуют даже чистоплотные: как не заболеть педикулезом. Ликбез от врача
Грызня за наследство Жириновского: кому достались его квартира и деньги
Украинские БПЛА атаковали ряд стратегических объектов в ЛНР
Экс-замминистра обороны Иванов отдаст государству роскошный актив
Как родить пятерых детей и сохранить здоровье: советы многодетным мамам
Что подарить коллеге на «Тайного Санту»: советы и оригинальные идеи
Мирный план Трампа: последние новости, когда встреча с Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине
Путин утвердил новую стратегию развития России
Анну Седокову обвиняют в мошенничестве. Что известно, ее посадят?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 ноября 2025 года
Два российских региона подверглись атаке дронов ВСУ
Фаза Луны сегодня, 26 ноября: строим планы, вкладываем, боимся стоматологов
Приметы 26 ноября: Иван Златоуст — холод, пельмени и осторожные речи
Трамп допустил вероятность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Встает в пять утра, похож на Джима Керри: интересные факты об Аверине
В Ростовской области объявлен траур по погибшим
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.