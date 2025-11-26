Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД

Мобильное приложение и онлайн-сервисы Российских железных дорог испытывают масштабные технические сбои, согласно данным сервиса Downdetector. За последние 15 минут зафиксировано 47 жалоб, а общее число обращений за час приблизилось к 100. Пользователи не могут купить билеты и открыть расписание, проблемы отмечаются в нескольких регионах страны.

По информации источника, больше всего обращений поступает из Еврейской автономной области (14%), Псковской (7%), Ярославской (5%) и Тверской областей (7%), а также из Забайкальского края (6%). Пользователи также сообщают о сбоях личного кабинета.

Ранее пользователи WhatsApp столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Так, за последние сутки было зафиксировано 356 жалоб. Их наибольшее количество поступило из Новосибирской области, Москвы и Приморского края. Пользователи сообщали о проблемах с веб-версией, медленной отправкой сообщений и медиафайлов.

До этого в работе «Ростелекома» зафиксировали массовые сбои. В течение 15 минут поступило 44 жалобы, преимущественно из Москвы, Челябинской и Самарской областей, а также Санкт-Петербурга.