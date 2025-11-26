День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 11:50

Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД

В сервисах РЖД произошел крупный технический сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мобильное приложение и онлайн-сервисы Российских железных дорог испытывают масштабные технические сбои, согласно данным сервиса Downdetector. За последние 15 минут зафиксировано 47 жалоб, а общее число обращений за час приблизилось к 100. Пользователи не могут купить билеты и открыть расписание, проблемы отмечаются в нескольких регионах страны.

По информации источника, больше всего обращений поступает из Еврейской автономной области (14%), Псковской (7%), Ярославской (5%) и Тверской областей (7%), а также из Забайкальского края (6%). Пользователи также сообщают о сбоях личного кабинета.

Ранее пользователи WhatsApp столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Так, за последние сутки было зафиксировано 356 жалоб. Их наибольшее количество поступило из Новосибирской области, Москвы и Приморского края. Пользователи сообщали о проблемах с веб-версией, медленной отправкой сообщений и медиафайлов.

До этого в работе «Ростелекома» зафиксировали массовые сбои. В течение 15 минут поступило 44 жалобы, преимущественно из Москвы, Челябинской и Самарской областей, а также Санкт-Петербурга.

РЖД
сбои
приложения
пользователи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не конкурирующие страны»: в АТОР раскрыли, почему КНР не станет Турцией
В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров на курортах России
Звезда «Кухни» рассказала о душевных репетициях у Шиловского
Посольство раскрыло детали задержания россиянки по делу SOS Donbass
В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников
В Большом театре нашли еще один способ реализовать билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.