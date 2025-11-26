Пользователи WhatsApp в России снова столкнулись с масштабным сбоем

Пользователи мессенджера WhatsApp в России снова пожаловались на сбои в работе, передает мониторинговый сервис «Сбой.РФ». Согласно его данным, всего за час количество жалоб достигло сотни. Общее число жалоб за последние сутки составило уже 356.

Больше всего сообщений о неполадках поступило от жителей Новосибирской области (25%), затем идут Москва (13%), Приморский край (10%) и Свердловская область (8%). Также на работу мессенджера жалуются в Хабаровской крае, Иркутской области и Челябинске.

«Не работает веб версия», «На телефоне очень медленно отправляются сообщения», «Не отправляются медиафайлы», — пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что 25 ноября россияне дважды за сутки пожаловались на работу WhatsApp. Буквально за полчаса количество жалоб достигло 73. С неполадками столкнулись, в частности, в Москве, Омске, Тюмени, Владивостоке и Краснодаре.

До этого пользователи мобильного приложения Газпромбанка пожаловались на трудности с доступом. За 15 минут сервис «Сбой.РФ» получил сразу 77 жалоб на работу онлайн-банка. По словам клиентов, они не могли попасть в личные кабинеты.